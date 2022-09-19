市區鐵路盤急讓　滙景花園三房戶「兩房價」沽　較同類平一球

近月二手成交價跌勢比銀行估價急，市區鐵路大型屋苑亦不例外。藍田滙景花園一伙三房單位，僅以790萬元沽出，成交價與兩房戶相若，亦較網上銀行估價及上月同類戶型成交單位，賣平超過「一球」。

十日劈價80萬求售 跌穿800萬水平

代理消息指，上述成交為滙景花園14座低層B室，實用面積612平方呎，十日前推出放盤，當時叫價870萬元，未知原因，業主近日連環減價，最終以790萬元沽貨，成交呎價約12,908元。據了解，原業主為投資者，於2010年2月以405萬元買入上址，是次易手帳面升值約95%，過去多年單位一直用作收租。

↓↓↓成交單位放盤相片↓↓↓

銀行估價、同類成交價均超過九球

翻查網上銀行估價資料，上述單位滙豐銀行估價為905萬元，而中銀估價則為919萬元。即最新成交價較估價低13%至14%。

此外，翻查近月滙景花園同類型戶的成交紀錄，8月份4座低層F室，實用面積612平方呎，以948.8萬元沽出，呎價15,503元；同月15座中層C室，面積相同，成交價則為920萬元，呎價15,033元。反映上述單位較8月份同類戶型賣平超過「一球」。