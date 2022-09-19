ONE INNOVALE - Bellevue 加推50伙　折實入場410萬起

恒地（0012）粉嶺北項目ONE INNOVALE的第二期ONE INNOVALE - Bellevue，今日（19日）加推價單第3號、涉及50伙。截至晚上6時半，項目暫錄得約1,800票，以三張價單共193伙計，超額認購逾8倍。

今加推的50伙，實用面積由228至446平方呎，價單定價441萬至745.4萬元，價單呎價14,471元至19,351元。扣除最高7%折扣，折實售價410.13萬至693.22萬元，折實呎價13,458元至17,996元。

當中，入場單位為C座10樓17室，實用面積288平方呎，折實售價410.13萬元，折實呎價14,241元。

↓↓C座10樓17室一房示範單位↓↓

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ONE INNOVALE - Bellevue 至今已公布三張價單，涉及共193伙單位，平均折實呎價為14,565元。參考上周五公布的首批83伙，折實平均呎價為14,398元；價單第2號涉60伙，折實平均呎價14,613元。

第二期ONE INNOVALE - Bellevue為C座，提供408伙，單位實用面積由200至892平方呎，包括開放式至四房間隔。當中，一房單位佔六成，兩房單位佔18%；開放式佔9%；另設有少量三房及四房單位。預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約十個月。