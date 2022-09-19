Wetland Seasons Bay3期暫收逾900票　超購逾10倍

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，落實於本周四（22日）展開首輪銷售，涉80伙，折實平均呎價為14,344元。項目暫收逾900個認購登記，以首輪銷售80伙計，超額認購逾10倍。當中，入場單位折實售496.8萬元起，屬一房連儲物房間隔。項目將於周三（21日）中午12時截票，同日進行抽籤。

胡致遠：加息無阻市民置業意欲

新地代理總經理胡致遠今（19日）表示，雖然現時息口有上調趨勢，但買樓屬長遠投資，短時間的息口波動料無阻市民置業意欲，他相信有實際住屋需求的買家已經考慮加息因素，加上項目提供定息二按付款計劃以供選擇。

胡致遠相信有實際住屋需求的買家已經考慮加息因素。

設大手客時段 最多可購四伙

首輪銷售將環球貿易廣場（ICC） 進行，分為大手客A組、以及「散客」B組兩輪揀樓時段。其中，A組設有17間，買家須購買最少一伙或最多四伙指定單位；而B組買家可買最多兩伙。

該批80伙，涵蓋一房至三房間隔單位，扣除最優惠折扣後， 單位折實售496.8萬元至884.5萬元，折實呎價由13,008元至17,081元。入場單位為6A座2樓B7室，實用面積356平方呎，一房連儲物房間隔，折實售價496.8萬元，折實呎價13,955元。