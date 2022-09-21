Wetland Seasons Bay 3期明首賣80伙　累收1870票　超額逾22倍

新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，明日（22日）首輪賣80伙，折實入場價由496.8萬元起屬一房連儲物房間隔。項目今日（21日）中午12時截票，合共錄得約1,870個認購登記，當中包括94個為代理入票，以明日首輪銷售的80伙計，超額認購逾22倍。

設大手時段 最多可購四伙

首輪銷售將於明日下午4時半、於環球貿易廣場（ICC） 進行，分大手客A組、以及「散客」B組兩輪揀樓。其中，A組設有17間，買家須購買最少一伙或最多四伙指定單位；而B組買家可買最多兩伙。

↓↓三房現樓單位↓↓

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明開賣的80伙，涵蓋一房至三房間隔，扣除最高折扣後，折實售價由496.8萬至884.5萬元，折實呎價由13,008元至17,081元。入場單位為6A座2樓B7室，實用面積356平方呎，一房連儲物房間隔，折實售價496.8萬元，折實呎價13,955元。

推5伙Wetland 2期別墅單位招標

此外，在第3期推售之時，發展商亦推出同系Wetland Seasons Bay第2期的5伙別墅單位招標，定於本周日（25日）起招標出售。包括別墅RV1地下B室、別墅RV31樓C室 、別墅RV32樓C室、別墅RV9地下A室，以及別墅RV9地下B室，實用面積由757至1,158平方呎，其中3伙有花園。據了解，該期數僅餘下6伙別墅單位待售。