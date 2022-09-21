地監局：新查冊安排下月實施　代理需申請披露受保護資料

地產代理監管局最新向持牌代理發函，提醒《公司條例》下新查冊安排第二階段將於10月24日開始實施。由實施日期起，交付公司註冊處登記的文件中所載的董事通常住址，董事、公司秘書及某些其他人士的完整身分識別號碼（受保護資料），將不再供公眾查閱。

受保護資料不再供公眾查閱

地監局又指出，由於地產代理屬《打擊洗錢條例》的非金融企業及行業人士，地產代理需向註冊處申請披露受保護資料，以用於執行其在《打擊洗錢條例》下的職能。相關途徑包括以紙本形式一次性申請披露受保護資料，或在註冊處網上查冊中心或公司查冊流動版服務，透過專屬帳戶或獲授權代表專屬帳戶，在網上申請披露受保護資料。

申請受保護資料 代理需繳付10元費用

此外，地產代理須就取得每名資料當事人的受保護資料繳付10元費用。如申請披露受保護資料獲批准，註冊處會向申請人發出所選的資料當事人的受保護資料報告。

事實上，在2021年3月份，財經事務及庫務局與公司註冊處，就公司查冊提出新建議，要求以「三部曲」，即分三個階段實施限制公眾查閱公司註冊資料。如首階段已在2021年8月23日開始，讓公司在登記冊上以董事的通訊地址代替通常地址，及董事和公司秘書的部分身份識別號碼，代替完整號碼予公眾查閱。

收緊查冊分段實施 第三階段明年12月底展開

第二階段則於今年10月24日實施，公司登記冊董事索引所載的受保護資料，須以通訊地址及部分身份識別號碼代替讓公眾查閱，「受保護資料」將不再提供予公眾查閱，而「指明人士」須向公司註冊處另行提出取覽董事等人的受保護資料。

至於第三階段將於2023年12月27日開始，資料當事人可向公司註冊處申請，不提供在第2階段開始前已向公司註冊處登記的文件所載的受保護資料，並以其通訊地址及部分身份識別號碼代替讓公眾查閱，「指明人士」仍可向公司註冊處提出取覽董事等人的受保護資料。