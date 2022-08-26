商舖部業績被對手拉近　中原施永青發內部「捽數」訊息提醒

上半年錄得近億元虧損的中原集團，其創辦人施永青早前表示不打算削減人手或縮減規模，但正部署削減支出。而近月有市場消息指出，施永青對於集團旗下商舖部門作出提醒「捽數」，指該部門的業績被其他競爭對手接近，要求相關主管採取具體措施改善，否則將安排特派專員參與管理。

施永青：不是新鮮事 並非針對單一部門

近日市場流出的中原內部訊息提及，中原集團商舖部第二季業績，被競爭對手拉近，又指第一季的業績是對手的1.58倍，但第二季已降至1.03倍，跌幅為34.81%。訊息提到公司不想情況持續下去，要求採取具體措施改善，若到達第四季仍無法扭轉局面，集團將安排特派專員參與該部門的管理工作。

對於上述消息，施永青回覆《香港01》確認相關消息，又指屬正常監察，無論商舖部、住宅部等部門每一季都會收到提醒，並非針對單一部門，直言「不是新鮮事」。他又指出，「集團一向都會比較行家同自己條數，希望可以保持領先地位」。

或安排特派專員作督促

對於市場流傳訊息提到如果第四季也未有改善，集團將會安排特派專員參與管理工作，施永青回應表示，安排特派專員不是代表換主管，只是安排專人了解部門實際情況，用作督促及幫手的作用。

此外，問及是否商舖部錄得嚴重虧損，他則表示暫時沒有數據在手，但整個集團上半年都係蝕錢，虧損大約9,000萬元至1億元，希望未來可以有所改善。