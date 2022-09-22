首七個月逾1.3萬伙私樓落成　創十八年同期新高

據屋宇署今天（22日）發表的資料月報顯示，今年7月份全港共有3個項目，合共1,131個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較6月份的902伙回升25%。而今年首七個月合共有36個項目、涉及13,195伙私樓落成，較去年同期的10,058伙按年增加31%，是自2005年以來的十八年同期最多，亦達差估署全年預測的近58%，進度與預期相若。



據資料顯示，7月份本港共有3個私樓項目落成，規模較大的為啟德維港1號，涉及1,059伙；其次為何文田芳菲，涉及單位71伙；另渣甸山軒德蓀道8號，只有一伙，亦於期內竣工。

按地區劃分，今年首七個月新界區有16個項目落成，涉及單位總數8,591伙，佔同期整體私樓落成量約65.1%；九龍區暫有10個項目落成，涉及共3,367伙，佔比約25.5%；至於港島區亦有10個項目竣工，共涉及1,237伙，佔比近9.4%。

7月份共有3個私樓項目落成，包括何文田芳菲，涉及71伙。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年首七個月落成量達差估署全年預測約22,850伙的近58%，進度與預期相若，而年內仍有不少大型項目料將取得入伙紙，包括火炭星凱‧堤岸（1,335伙）、元朗THE YOHO HUB（1,030伙）等，加上其他中小型項目，初步估計今年全年落成量有機會接近兩萬伙水平，惟由於年初疫情對工程進度或造成影響，最終能否達到差估署全年預測的數字約22,850伙，或存有變數。

7月份僅兩私樓項目動工 佔157伙

另外，動工量方面，陳海潮又表示，踏入下半年暫仍未見有大型項目動工，致整體動工量維持極慢速步伐推進。據屋宇署數據，7月份有兩個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位157伙，較6月份的694伙大減77.4%。

至於今年首七個月累積動工量有6,153伙，較去年同期的6,989伙減少12%，為2015年以來的八年同期次低。

陳海潮指，疫情時有反覆，惟近月的影響漸見減輕，冀未來數月私樓動工量可逐步追落後。

數據顯示，7月份共有兩個私樓項目動工，涉及單位總數合共157伙，規模較大為灣仔春園街38號，涉及88伙；中環奧卑利街28號同月已展開上蓋建築工序，涉及69伙。

此外，屋宇署8月底修訂，今年2月份增加一個動工項目，為啟德第4A區2號地盤(NKIL 6554)，涉及2,062伙。

首七個月6153伙私樓動工 八年同期次低

連同上述項目，2022年首七個月全港共有18個私樓項目動工，涉及單位總數6,153伙。當中以九龍區的施工單位數量最多，涉及8個項目、合共3,283伙，單位佔整體比例約53.4%；新界區有5個，單位數量2,698伙，佔整體比率約43.8%；港島區則有5個項目、合共172伙動工，佔整體比例約2.8%。

陳海潮指，疫情雖時有反覆，惟近月的影響漸見減輕，冀未來數月私樓動工量可逐步追落後，當中有部分大型項目早前已獲屋宇署批准動工並可隨時施工，若當中部分大型項目於年內動工，相信餘下數月動工量可望顯著加快。