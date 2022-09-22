新地古洞項目准建6幢分層住宅　天水圍橋頭圍建28層高商廈

屋宇署今日公布，7月份批出23份建築圖則，包括16項住宅及商住發展項目、2項商業發展、3個工廠及工業發展等。最矚目、規劃最大為新地（0016）上水古洞北新發展區第25區住宅官地項目，獲批建6幢25層高分層住宅，總樓約119.81萬平方呎，當中住宅佔約99.87萬平方呎，非住宅佔約19.94萬平方呎。

該幅地皮在去年4月由新地投得，中標價86.14億元、每方呎樓地地價7,184元。此外，同樣由新地持有的天水圍橋頭圍商業項目，亦獲批建一幢設有3層地庫、樓高28層的商廈，涉及約85.62萬平方呎。

古洞北新發展區。（資料圖片）

港島及九龍市區方面，建灝地產與市建局合作的大角咀橡樹街項目，獲批建一幢樓高21層的商住大廈，總樓近6萬平方呎。建灝地產去年以逾6.18億元投得項目，每呎樓面地價約10,308元。

另外，已故賭王傅老榕家族持有的九龍塘嘉林邊道20號及20A號，獲批興建一幢樓高15層的住宅大廈，涉2.33萬平方呎。

希慎波斯富街准建3層高商業項目

至於由創譽發展去年底透過強拍統一業權的西環保德街1至7號，獲批建一幢樓高27層的商住樓，總樓面約2.71萬平方呎。

核心區商業項目則有銅鑼灣波斯富街85號，准建一幢3層高商業項目，提供約3,689平方呎。據悉，項目由希慎（0041）或有關人士持有，該集團更同時擁有波斯富街87號、89號舊樓地盤。