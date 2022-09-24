入境0+3｜放寬入境檢疫短期有提振作用　代理：不足以令樓價轉向

政府公布放寬入境措施政策，其中由下周一（9月26日）起海外及台灣來港者入境檢疫由目前「3+4」改為「0+3」，較市場一向預期的「0+7」更為放寬。地產代理有意見認為，「0+3」方案，短期內對樓市有一定提振作用，但不足以令樓價轉向。

中原陳永傑：措施不足以令樓價轉向

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預料，措施有助令香港復常，並增加香港競爭力，與國際接軌，相信率先受惠為零售市場。

樓市方面，陳永傑預料可為置業人士買家帶來正面心理作用。他表示，部份買家或會擔心樓價谷底回升而偷步入市。當中「來港易」及「回港易」不設限額，相信可吸引內地買家來港，又指今年內香港樓價已下調逾7%，料對內地買家具一定吸引力，相信內地客會重臨香港物業投資市場。不過，他認為相關措施雖然可令物業市場成交較上月增加30%，惟不足以令樓價轉向。

港置馬泰陽：料僅本地人士較為受惠

另外，香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽則表示，入境檢疫新安排利好作用僅屬短暫性，長遠並無助各行各業復甦，料僅只有本地人士較為受惠，無助刺激外國人士來港意欲。又認為，政府必須對外「開關」與國際重新接軌，全力振興旅遊及促進消費，吸引投資者和旅客前來香港，才可難挽救經濟及樓市。

美聯布少明：料導致港人外遊消費

至於美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，新措施將對經濟及樓市有短期而輕微的刺激作用。不過，若僅放寬入境檢疫措施至「0+3」，布少明認為未必吸引到外國遊客、專才及投資者來港，反而導致港人外遊消費。 他認為，應全面對外「通關」，入境檢疫措施改至「0+0」，並且提出優惠方案吸引外國投資者、專才及旅客來港，為本地經濟帶來新動力。

利嘉閣廖偉強：0+3帶動旅客增加 有助經濟復常

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，新安排對於香港經濟以至樓市都可帶來正面的影響，對於往來香港的商務客及旅客都有一定的吸引力，有助帶動零售消費，對多個行業的生意都有幫助。