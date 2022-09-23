入境0+3｜港府公布下周一生效　取消上機前48小時核酸檢測要求

過去一個月不論商界及多名防疫專家都強烈建議政府放寬入境措施至「0+0」、「0+3」，港府今（23日）終公布四項的入境措施，由下周一（9月26日）起海外及台灣來港者人境檢疫由目前「3+4」改為「0+3」，即取消在指定酒店檢疫三日要求，改為家居醫學監察，期間檢測陰性可上班上學，而備受批評的登機前48小時核酸測試改由快速檢測代替。



▼9月23日 李家超公布9.26起入境檢疫變「0+3」▼



未接種疫苗港人准回港

隨着多地放寬防疫措施，社會對入境措施放寬至「0+0」、「0+3」的呼聲愈來愈高，港府今終宣布再放寬入境措施，公布四項的新措施，包括由海外及台灣來港者隔離改為「0+3」、登機前48小時的核酸測試改由快速檢測、未接種疫苗的港人可回港、「回港易」與「來港易」將適用於全中國及不設限額，所有措施均於下周一（26日）推行。

現時海外及台灣來港人士入境需要「3+4」，即3日酒店檢疫及4日家居醫學監測，下周一起改為「0+3」，即無需再酒店檢疫，只須3日的家居醫學監測。來港者到達機場後，需接受核酸檢測，但則毋須等候結果，就可以自選交通工具回家或自選酒店醫學監測，即「TEST AND GO」；他們會獲發「黃碼」，如無染疫，3日的醫學監測可以外出、上班上學，但不能夠進入要自動核查疫苗通的表列處所，如食肆、酒吧等，直到3日後檢測陰性才可獲「藍碼」。

▼9月23日 政府公布「0+3」四大防疫新措施「0+3」▼



內地及澳門來港易不設限額

另外，政府亦公布，因應有不少人反映在外地難找到核酸檢測，故將取消登機前48小時的核酸檢測陰性要求，改為快速檢測陰性則可。另外，以往港府不容許未有接種疫苗的港人由海外及台灣返港，由下同一起他們則可以回港，但仍要按香港現時疫苗通規定，即要接種三劑疫苗、持免針紙或在過去半年才染疫，才可獲發「藍碼」。

至於中國內地及澳門方面，政府公布，來港易、回港易將不設限額，並適用內地所有地方及澳門的來港人士，同樣給予他們來港的便利。

▼9月23日 入境檢疫變「0+3」吸引市民到旅行社查詢▼



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李家超：不躺平 續控制確診數字

李家超重申，本港府防疫政策是「不躺平」，要控制確診數字，確保醫療負荷能力；另外港府亦會保護高風險人士，包括一老一幼及長期症患者，減少重症及死亡個案。他重申，政府是以科學精準方法識別不同風險人士，減少管控人數及範圍，容許最多的日常活動及涉及人數。

他亦指政府的抗疫路徑是以單一方向為目標，希望管控疫情走勢情況下，給予最大空間聯通世界，令社會有最大經濟動力，減少來港人士不便。他重申，本港抗疫不希望走回頭路，今次幾項決定考慮是基於疫情的數據分析，包括由海外來港人士的傳播風險，不高於甚至低於本地社區的傳播風險，並考慮民生、經濟活動、香港競爭力及入境便利等因素而作出的決定。

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