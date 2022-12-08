海外投資｜英國開公司購物業　註冊流程、稅項解構、投資策略

近年英國物業深受香港投資者歡迎，除了留意英鎊匯率和樓價升跌外，投資者也可著眼「慳稅」的策略，把投資效益最大化。本集「樓通海外+01」以「英國置識按・必學方程式」為題，請來3位專家分享以公司名義置入英國物業的優勢、流程、按揭及注意事項。

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重點主題：

・簡介英國開公司置業流程

・解構「個人名義」與「公司名義」的置業稅項差別

・專家分享英國物業投資策略

節目：樓通海外+01 - 英國置識按・必學方程式

日期：12月12日 (一)

時間：下午4時

形式：網上直播（成功報名後將收到確認電郵，內附直播網址）

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嘉賓主持︰

樓市KOL — 黑糯米Jimmy

嘉賓講者︰

英國稅務專家 — 陳坤煌小姐（Florence Chan）

英國置業專家 — 梁柏基先生（Pak Leung）

主持及嘉賓背景︰

樓市KOL — 黑糯米Jimmy

黑糯米Jimmy是香港樓市界的人氣YouTuber，他於2018年開始經營其YouTube頻道「HellomateTV黑糯米」至今累積擁有14.6萬訂閱人數。他自19歲買入人生第一個物業之後，對物業投資產生濃厚興趣。及後，更透過拍片的形式，與觀眾分享個人見解，希望藉此可以提高物業市場資訊的透明度，從買家角度出發，與觀眾分買樓伏位，持平分析投資物業各方面的利弊。

英國稅務專家 — 陳坤煌小姐（Florence Chan）

Florence Chan為英國創科平台GetGround香港分區公司代表，於房地產行業擁有豐富經驗，特別熟悉英國公司稅務，其公司自2018年於英國成立至今，透過商務平台協助投資者辦理英國公司開設，用作購置英國投資物業，平台累計為全球客戶成功開設總數5,000間公司。她深信通過英國有限公司持有投資物業，能得到更好的稅務安排，為客戶提高投資回報。

英國置業專家 — 梁柏基先生（Pak Leung）

Pak Leung是美聯集團助理董事(企業拓展)，於投資及拓展環球物業市場有逾10年經驗，管理團隊和帶領公司為超過3萬名客戶及企業提供專業的理財及投資服務。此外，他曾為各大媒體撰寫行業相關的專題文章或接受採訪，亦曾參與過百場客戶講座及機構培訓，提供有關海外置業及投資的建議，於業界經驗深厚。

*以上排名不分先後

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免責聲明

投資涉及風險，本節目內容只供參考用途，不構成任何投資建議。投資者應在作出任何投資決策之前尋求獨立的專業意見。本節目內主持及嘉賓的言論純屬個人意見，並不代表《香港01》立場。