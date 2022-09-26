ONE INNOVALE - Bellevue明賣243伙　超額11倍　入場費306.8萬

恒地（0012）粉嶺北馬適路第二期項目ONE INNOVALE - Bellevue，於明日（27）首輪發售253伙，當中以價單形式發售約243伙，涉及首四張價單的全部單位， 入場單位折實售306.8萬元，屬開放式間隔。另設有10伙招標單位。

超額認購逾11倍

項目今日截票，累積接獲2,970個認購登記，以首輪發售的價單單位243伙計算，超額認購逾11倍。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，有不少向隅客在趕最後一天來登記，成績理想，證明了市場對項目相當有信心。

首輪銷售將香港中環國際金融中心二期進行，分為大手客A組、以及「散客」B組兩輪揀樓時段。其中，A組買家須購買最少兩伙或最多四伙指定單位；而B組買家可買最多兩伙。

↓↓C座10樓17室一房示範單位↓↓

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首輪入場費306.8萬起

首輪以價單形式銷售的243伙當中，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由221至462平方呎，折實價由306.8萬至693.2萬元，折實呎價由13,282至17,996元。當中，入場單位為C座1樓15室，屬開放式間隔，實用面積221平方呎，價單售價329.9萬元，扣除最高7%優惠後，折實售價306.8萬元。