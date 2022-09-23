ONE INNOVALE - Bellevue下周二賣243伙　超購9倍　另設10伙招標

恒地（0012）粉嶺北馬適路第二期項目ONE INNOVALE - Bellevue，落實於下周二（27日）首輪發售253伙，當中以價單形式發售約243伙，涉及首四張價單的全部單位， 入場單位折實售306.8萬元，屬開放式間隔。另設有10伙招標單位。項目累收逾2,500票，以首輪發售的價單單位243伙計算，超額認購約9倍，項目將於下周一截票。

首輪銷售將香港中環國際金融中心二期進行，分為大手客A組、以及「散客」B組兩輪揀樓時段。其中，A組買家須購買最少兩伙或最多四伙指定單位；而B組買家可買最多兩伙。

恒基物業營業（一）部總經理林達民（右）

首輪價單賣243伙 入場費306.8萬起

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，首輪以價單形式銷售的243伙之中，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由221至462平方呎，折實價由306.8萬至693.2萬元，折實呎價由13,282至17,996元。當中，入場單位為C座1樓15室，屬開放式間隔，實用面積221平方呎，價單售價329.9萬元，扣除最高7%優惠後，折實售價306.8萬元。

他又指，首輪招標單位，全屬地下連花園特色戶，實用面積由207至348平方呎，各為開放式及一房間隔，花園面積70至339平方呎。項目至今已先後推出四張價單合共243伙，分別各提供83伙、60伙、60伙、50伙。折實平均呎價分別為14,398元、14,613元 、14,783元、14,848元。

ONE INNOVALE - Bellevue共涉408伙

第二期ONE INNOVALE - Bellevue為C座，提供408伙，單位實用面積由200至892平方呎，包括開放式至四房間隔。當中，一房單位佔六成，兩房單位佔18%；開放式佔9%；另設有少量三房及四房單位。預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約十個月。