華懋蔡宏興：0+3助經濟加快復蘇　倡放寬樓市辣招

本港今日起實施「0+3」入境檢疫安排，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示 ，新措施有助本港經濟加快復蘇，對樓市起正面作用。

籲政府研究「減辣」

至於上周港銀行跟隨美國加息，蔡宏興認為，本港大部分業主已沒有按揭在身，故沒有迫切需要蝕讓物業，預期今年住宅樓價在正負5%內波動。而政府下月將公布新一份《施政報告》，蔡宏興建議政府可以適度放寬樓市辣招，因當日推出辣招時的市場環境與現在已不相同。

就旗下與港鐵（0066）合作的何文田站瑜一第1A期，他透露，目前項目仍在待批預售樓花，會視乎市場實際情況再決定推售時間，又指項目位於市區中心，提供少有的向南、望海單位，且屋苑有電梯可直達港鐵站。據早前公布資料，瑜一第1A期提供447伙，面積由311平方呎起，包含一房至四房間隔。

蔡宏興又提到，疫情下不少公司收縮，加上在家工作愈趨普及，寫字樓的空置率正在上升，但不代表市場不需要寫字樓，如內地企業亦有在港設立辦事處等。而華懋早前進軍海外市場，斥約1.58億英鎊（約14.3億港元）購入英國倫敦Kaleidoscope辦公大樓，蔡宏興透露購入英國物業屬於長線投資，未來仍然會繼續物色海外投資機會。