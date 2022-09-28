9月新盤錄5宗撻訂　屬近一年最少　 啟德買家損失800萬訂金

一手交投量明顯回落，9月截至27日止暫錄約500多宗成交，較8月約2,000宗減少逾七成。據《香港01》統計，截至9月27日止新盤市場錄約5宗撻訂，較上月同期的24宗，按月減少19宗或80%，宗數屬近一年來新低，涉及殺訂金額合共逾940萬元。當中啟德OASIS KAI TAK一複式戶涉及之撻訂金額，已佔本月撻訂總額85％。



OASIS KAI TAK買家遭殺訂800萬 本月最大額

單計9月份，涉及最多撻訂金額的單一個案，來自會德豐旗下啟德OASIS KAI TAK一伙複式四房戶，屬低座C座2至3樓C室，面積1,496平方呎，去年5月以5,430.48萬元沽出，惟買家本月5日終止買賣合約、即撻大訂，料遭發展商沒收樓價15%的訂金，損失約814.57萬元。

不過單位於本月9日已重新售出，成交價5,449.61萬元，較之前賣貴0.3%。 據知上述複式戶為項目的示範單位，裝修費高達400萬元。

啟德OASIS KAI TAK 9月錄一宗撻大訂個案，單位數日後重新售出。

此外，有「陳年」貨尾單位亦錄棄購。有「米奇則」之稱、卓能集團（00131）旗下荃灣壹號九龍山頂項目，9月新增一宗取消交易個案。涉及為7樓B室，實用面積973平方呎，屬三房連儲物室間隔。單位早於2015年2月簽正式買賣合約，以約1,099.5萬元售出，呎價約11,300元。涉事買家採用180天付款計劃，即理應須於2015年8月付清樓價。

惟事隔七年，成交紀錄冊以「手寫形式」顯示單位已於今年9月2日終止交易。據發展商代表早前指，集團按一手條例要求沒收樓價5%，其餘95%樓價及利息將會退還，即估計買家或遭沒收5%訂金，即涉54.9萬元。

另外，由長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門飛揚第一期，以及宏安地產（1243）大角咀Larchwood 各錄首宗撻訂。 當中，屯門飛揚第一期有一房買家在入市後五日內棄購，料已撻訂及遭沒收5%訂金，即涉21.5萬元。大角咀Larchwood亦有一房單位錄撻訂，買家料遭沒收5%訂金，涉約28.3萬元。

柏傲莊 III 新增6宗取消交易 累錄238宗

除撻訂外，取消交易個案方面，9月截至26日暫錄約6宗，全數來自新世界（0017）大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂。據統計，柏傲莊 III 自去年8月至今，已累錄約238宗同類取消交易個案，佔已售單位總數845伙的28%，相關取消交易單位涉銷售總額逾39.1億元。