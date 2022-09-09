OASIS KAI TAK複式四房撻訂貨5450萬沽　較上一手賣貴20萬

由會德豐地產等合作發展的啟德MIAMI QUAY I 將於下周一進行首輪銷售，同系的鄰近港鐵啟德站的OASIS KAI TAK本月初錄得價值半億元的複式四房戶撻訂個案，不過該單位今日（9日）重新售出，成交價高達5,449.61萬元，較早前成交價高出0.3%。

上述單位為OASIS KAI TAK低座C座2至3樓C室複式單位，單位實用面積1,496平方呎，成交價5,449.61萬元，呎價36,428元。單位採四房一套間隔，另設天台351平方呎，為項目的示範單位，裝修費高達400萬元。

該單位原於2021年5月份以5,430.48萬元沽出，不過在本月5日終止買賣合約、即撻大訂，預計遭發展商沒收樓價15%的訂金，涉及814.57萬元。

Oasis Kai Tak（資料圖片）

日出康城LP6五房戶撻大訂 損失訂金544萬

至於由南豐發展的日出康城LP6，新增一宗撻大訂個案，屋苑1座67樓A室，實用面積2,555方呎，採五房三套間隔，於去年7月底以5,442.2萬售出。不過成交記錄冊顯示，該單位於今日（9日）終止買賣合約，即撻大訂，料買家損失樓價10%訂金，即約544萬元。