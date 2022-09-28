差估署：8月樓價指數報368.2點　按月再跌近2.3%　創三年半新低

據差餉物業估價署今（28日）公布，8月份私人住宅樓價指數報368.2點，較7月的376.7點按月下跌2.26%，連跌三個月，屬2019年2月後、即三年半新低。今年首八個月計，樓價指數已累跌6.52%，已抵銷了去年全年約3.69%的升幅。若與2021年9月歷史高位398.1點相比，亦已累挫7.51%。

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價按月跌2.29%，按年跌7.4%；大型單位（D、E類）樓價回落，按月跌0.83%，按年則跌約6.2%。

若再細分各類戶型，跌幅最多為B類（431至752平方呎）單位及C類（753至1,076平方呎） 。分別報報356.1點及報335.9點。按月跌2.38%及按月跌1.87%。其次為A類單位（面積431平方呎或以下），報405點，按月跌幅約2.29%。

租金指數按月回升0.73%

至於，D類（面積1,076至1,721平方呎）單位則報316.7點，按月跌0.44%，按年挫5.7%；E類（1,722平方呎或以上） 單位 報294.7點，按月跌2.35%，按年則挫8.6%。

另外， 8月份租金指數報179.7點，按月上升約0.73%，已連升兩個月。