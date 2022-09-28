Wetland Seasons Bay 3期周五賣50伙　暫收800票　超額15倍

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 3期日前首輪銷售80伙，即日沽清，本周五將進行次輪銷50伙，折實入場費由506萬元起。新地代理總經理胡致遠今（28日）表示，截至昨晚Wetland Seasons Bay 3期暫收約800票，超額認購約15倍。

Wetland Seasons Bay 2期再招標沽出一伙別墅單位，為別墅RV6的2A室，實用面積795平方呎，以1,082.2萬元成交，呎價13,613元。周內項目已累錄3宗招標成交，套現逾3,600萬元。

中原地產Wetland Seasons Bay旗艦店今日開幕。

Wetland 1、2期入伙至今暫錄約60宗租賃

為配合項目銷售部署，中原地產特開設全新Wetland Seasons Bay旗艦店，面積約600多平方呎，鄰近屋苑入口，今日開幕。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，9月全港新盤暫錄逾500宗成交，預計全月一手成交量可達800宗水平。

中原地產高級資深營業董事方啟明指，Wetland Seasons Bay 1、2期今年7月陸續收樓入伙，至今錄得約60宗租賃成交，呎租平均32元至34元，租金回報率約2厘多。