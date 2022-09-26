Wetland Seasons Bay 3期周五賣50伙　入場費506萬起　另招標30伙

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，上周首輪銷售80伙，即日沽清。 發展商落實本周五（30日）展開次輪銷售，同樣賣80伙，當中以價單形式發售50伙，折實入場價由506.2萬元起，屬一房連儲物房間隔。 另推出30伙招標發售。項目將於本周四中午12時截收認購登記。

次輪價單賣50伙 折實呎價1.3萬起

以價單形式發售50伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積由353至667平方呎，扣除最高折扣後，折實售價由506.2萬至952.17萬元，折實呎價由13,178元至17,241元。按定價計，該批單位市值定價逾3.8億元。

新地代理總經理胡致遠。

入場單位為6B座2樓A6室，實用面積353平方呎，屬一房連儲物室間隔，折實售價為506.2萬元。另外30伙招標單位，則包括24伙別墅單位及6伙特色戶。

設大手時段 最多可購四伙

次輪銷售為本周五下午4時半、於環球貿易廣場（ICC） 進行，分大手客A組、以及「散客」B組兩輪揀樓。其中，A組設有17間，買家須購買最少一伙或最多四伙指定單位；而B組買家可買最多兩伙。