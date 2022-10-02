Wetland Seasons Bay 3期周四再賣80伙　折實售506.8萬起

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 3期上周五（30日）進行次輪推售，價單單位售出98%，發展商即晚加推39伙，並於今日（2日）公布新銷售安排，定於本周四（6日）進行第三輪銷售，賣80伙，當中45伙以價單形式銷售，35伙招標。

新地副董事總經理雷霆今日表示，近期本港入境限制及社區隔離逐漸放寬，經濟復蘇在望，雖然美國聯儲局加息，但本港按揭利率的加幅輕微，加上金管局放寬壓力測試要求，相信大大提升市民置業信心。

新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理胡致遠

新地代理總經理胡致遠表示，新銷售安排第3號，涉及共80伙，其中45伙將以價單形式發售，折實平均呎價為14,516元；餘下的35伙則採取招標形式發售，為別墅單位及頂層特色戶。

45伙以價單形式發售的單位，涵蓋一房連儲物房至三房一套連儲物房，合共6種間隔，折實售價由506.82萬至806.98萬元，折實呎價由13,016元至15,866元。入場單位為第6B座2樓C6單位，實用面積為349平方呎，屬一房連儲物房（開放式廚房）間隔，以靈活付款計劃計算，折實價506.82萬元。

項目將於周三（5日）正午12時截票，同日進行抽籤。