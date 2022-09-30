八球買Wetland低層特色戶　林太：放寬壓測令預算更鬆動

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，上周進行首輪銷售，即日全數沽清80伙，項目今日（30日）展開次輪銷售，同樣賣80伙，當中50伙以價單形式發售，折實入場價由506.2萬元起。

買家林太太：睇中位置空氣好、定價平

其中，買家林太太睇中項目位置空氣好、定價平，斥資800萬元購入低層平台特色戶，作為與丈夫於退休後的「安樂窩」。被問及加息對供樓的影響，她表示並不擔心；又透露近來減壓測措施令預算更鬆動。

至於另一位準買家蔡小姐表示，由同系第一期第一輪開始抽籤，卻一直落空。 今次成功中籤，希望可入手特色花園户作收租用途，又表示暫未決定目標單位，稱「要上去揀下先」。

次輪價單賣50伙 折實呎價1.3萬起

以價單形式發售50伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積由353至667平方呎，扣除最高折扣後，折實售價由506.2萬至952.17萬元，折實呎價由13,178元至17,241元。

入場單位為6B座2樓A6室，實用面積353平方呎，屬一房連儲物室間隔，折實售價為506.2萬元。同日招標30伙，當中包括24伙別墅單位及6伙特色戶。

Wetland Seasons Bay第3期提供384伙，設有兩座高座住宅大廈、兩座別墅及7幢洋房，涵蓋開放式至四房戶型，實用面積由268至1,895平方呎，已屆現樓。

↓↓6A座三房現樓單位↓↓