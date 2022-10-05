Wetland Seasons Bay 3期明價單賣45伙　截收949票　超購20倍

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 3期，明日（6日）展開第三輪銷售，賣80伙，當中45伙以價單形式銷售，折實價入場506.82萬元， 同日另招標35伙。項目累收949票，包括9票為代理入票，若以價單發售45伙計， 超額認購約20倍，新地代理總經理胡致遠表示，項目尚餘下部分洋房、開放式及一房單位尚未推出，將視乎銷情，再作部署。

另外， 同系Wetland Seasons Bay 2期亦再以招標沽出一伙別墅，累計本周錄得4宗成交，套現逾5,500萬元。最新成交為別墅RV9的地下B室，屬五房間隔，實用面積1,121平方呎， 連787平方呎花園，成交價為1,571萬元成交， 呎價14,014元，創項目同類型單位呎價新高。

為配合項目銷售部署， 美聯物業特開設全新Wetland Seasons Bay旗艦店，亦送出置業禮品。 美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，凡經該行買入Wetland Seasons Bay 3期任何單位的首50名買家，可獲贈「香港濕地公園全年家庭通行套票」，總值港幣約1萬元。