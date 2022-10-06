戴德梁行：Q3甲廈待租率升至16.1%　創04年以來新高　料Q4再攀升

戴德梁行發表2022年第三季寫字樓及商舖租賃市場回顧及展望，今年第三季整體甲級寫字樓待租率升至16.1%，創2004年初以來新高。該行預計今年第四季甲級寫字樓的租金跌幅將會收窄，全年跌幅約3%-5%。至於港府放寬「0+3」，該行料刺激港人外遊消費，然而短期内未能吸引大量遊客來港，商舖租金難以反彈。



戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝稱，今年第三季寫字樓淨吸納量止跌回升，並預期在未來幾個季度可繼續錄得正數，但料吸納面積不會十分理想，始終考慮到整體經濟狀況，以及加息影響，企業對前景未完全樂觀。

今年第三季整體甲級寫字樓待租率升至16.1%，蕭亮輝稱涉及1,080萬呎，創2004年初以來最高。隨著今年年底再有新寫字樓落成並取得入伙紙，預計將進一步推高有關比率。他認為，由於目前香港股市在低位徘徊，而股市興衰亦影響金融行業的用戶的擴充或收縮的情況，加上目前處於加息周期，資金成本高，企業對擴充比較審慎，前景不明下盡量現金流保持，並推後擴充計劃。

被問到寫字樓租金何時見底，蕭亮輝預計未來一季回彈機會不高，始終直至明年仍有不少因素未能夠百分百掌握，尤其是與內地通關。他相信，寫字樓租金要到明年年中才會見底，市場必須出現持續正吸納，而且數額不少，租金才有望企穩。

料「0+0」提振旅遊相關零售產業

商舖方面，香港商舖代理及管理服務主管林應威指，市場預期港府即將落實「0+0」，他認為對外地人來港誘因更大，預期對旅遊相關產業有提振作用，相信今年第四季至明年第一季零售都有正面反彈。

不過，林應威認為核心街舖難復當年勇，在2013至2014年，當時銅鑼灣街舖呎租為4,500元，如今回落至768元，跌幅驚人。當年租金高企主要由於高度集中在高級消費類別，但隨著今天消費模式轉變，加上不少奢侈品牌在內地設有據點，內地客無須來港消費，相信街舖市場在未來兩至三年都難以回復近年佳境，更遑論是2013至14年的高峰。