Wetland Seasons Bay3期第三輪價單賣45伙　約30伙獲買家認購

首兩輪銷情報捷的新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 3期，今日（6日）晚上7時展開第三輪銷售，賣80伙，當中45伙以價單形式銷售，折實價入場506.82萬元，同日另招標35伙。據了解，部分準買家及代理，於晚上約7時，已到達九龍站環球貿易廣場售樓處現場。

據市場消息，截至晚上9時，該盤有約30伙獲買家認購，佔價單發售的45伙約66%。

美聯布少明：8成買家為向隅客

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，該盤首兩輪銷情報捷，預計今日亦可「一Q清袋」或售出大部分單位，又指今輪買家有約8成為向隅客。布少明又指，按地區劃分，以新界區客人爲主，佔約9成，九龍區及港島區客人則佔約1成；而用家及投資者分別7成及3成。

一房入場費約507萬

今輪以價單形式發售的45伙，折實平均呎價為14,516元，戶型涵蓋一房連儲物房至三房一套連儲物房，合共6種間隔，折實售價由506.82萬至806.98萬元，折實呎價由13,016元至15,866元。

入場單位為第6B座2樓C6單位，實用面積為349平方呎，屬一房連儲物房（開放式廚房）間隔，以靈活付款計劃計算，折實價506.82萬元。至於餘下的35伙則採取招標形式發售，為別墅單位及頂層特色戶。

Wetland Seasons Bay 3期今輪銷售累收949票，包括9票為代理入票，若以價單發售45伙計， 超額認購約20倍。