上月3盤獲批預售涉1653伙　全屬北都概念盤　另接獲4宗預售新申請

9月份共有3個新盤獲批預售樓花同意書，合共涉及1,653伙，按月減少2,305伙或30%。當中，包括早前已經推售的恒地（0012）旗下粉嶺北項目2期ONE INNOVALE - Bellevue，提供408伙，預計落成日期2023年6月30日。 另外，同系粉嶺北項目3期亦已獲批預售，當中可提供565伙，預計落成日期同樣是2023年6月30日。

至於，信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期項目柏瓏 III亦批預售， 提供680伙，預計落成日期2025年3月18日，樓花期約兩年半。

9月份接獲4宗預售樓花新申請

另外，9月份亦接獲4宗預售樓花新申請，涉及1,960伙，按月減少1,381伙或4成。當中包括，新地旗下啟德PARK PENINSULA 承豐道26號，項目於8月取消申請預售樓花後，於9月重新申請。項目1期及2期各提供256及183伙，預計落成日期2025年9月30日及2026年3月31日。

另亦包括，新地西貢14鄉項目1B及2A期，分別提供794及727伙。預計落成日期2025年3月31日及2025年9月30日。