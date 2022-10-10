渣打銀行放售大嶼山臨海別墅　市值2000萬　花園直達塘福海灘

由大型銀行渣打持有的大嶼山嶼南道臨海別墅SANDPIPERS，新近委託代理推出放售，物業市值約2,000萬元。負責進行銷售的世邦魏理仕表示，該幢臨海別墅要約截止日期為11月4日正午12時。

SANDPIPERS位於大嶼山塘福嶼南道，鄰近塘福海灘。物業地盤面積約7,000平方呎，現址建有一幢一層高別墅，分為東西兩翼，總實用面積約2,092平方呎。以市值約2,000萬元計算，每呎市值約9,560元。據了解，該物業已用盡地積比率，料未必具有重建價值。

↓↓大嶼山嶼南道臨海別墅SANDPIPERS↓↓

代理：物業可作渡假屋、私人聚會

該物業為獨立屋地，於嶼南道設有獨立車路入口，被四周山林包圍，擁高私隱度。物業私人花園位置設有獨立出入口直駁至塘福海灘，非常接近海岸線。別墅外設有有蓋及露天車位，距離東涌市中心約15分鐘車程。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰表示，近兩年有不少私人投資者及家族辦公室，對位於離島的物業感興趣，希望買入區內物業作渡假屋，以舉辦活動和私人聚會。

資料顯示，該幢臨海別墅由THE CHARTERED BANK於1973年買入，當時作價79萬元，及後在2004年改由STANDARD CHARTERED BANK （HONG KONG）LIMITED持有。