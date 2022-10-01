豪宅提款機｜九龍塘驚現兩伙「十按」銀主盤　總叫價近億元

傳統豪宅區連環新增兩伙特色戶銀主盤。由上市公司管理層或相關人士持有的兩伙九龍塘豪宅特色戶，近年頻頻被抵押向財務公司貸款，累積多達「13按」及「11按」，惟最終淪為銀主盤被推出放售，合共叫價9,600萬元。

市場消息透露，其中一伙銀主盤為九龍塘打比道1號聚賢居一伙頂層連天台三房戶，實用面積1,538平方呎，附有天台1,368平方呎，單位已淪為銀主盤，目前叫價4,200萬元，呎價27,308元。該單位早於2009年9月買入，當時買入價為1,838萬元，及後業主再斥100萬元買入一個車位。

至於另一銀主單位為九龍塘花園地下連花園單位，實用面積1,804平方呎，另設有花園約890平方呎，意向價5,400萬元，呎價29,933元。單位於2009年11月以3,000萬元買入。

↓↓九龍塘聚賢居頂層連天台戶↓↓

曾單月承做一按、二按及三按

資料顯示，上述兩伙特色戶均由公司名義持有，其董事均為姓祝，預計為本港一家經營多家食肆的上市公司管理層或相關人士。值得留意，該兩個單位近年均多次被抵押貸款，其中聚賢居頂層連天台戶，自2009年買入後，已累積多達13次的按揭貸款紀錄，而九龍塘花園地下連花園單位則錄得11次貸款紀錄。

此外，在2019年8月份起，該兩個單位於單月內向同一家跨國銀行抵押貸款，涉及一按、二按及三按，及後在2022年1月及8月，又再向另外兩間財務公司抵押貸款，其中一次單筆借430萬元。

↓↓九龍塘花園地下連花園單位↓↓