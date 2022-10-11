外籍客取身份證即執平貨　850萬購東堤灣畔三房　今年新低｜多相

東涌東堤灣畔有外籍業主因要回國定居，決定沽貨離場。該屋苑一伙中低層三房，新近以850萬元易手。據區內代理表示，新買家為一名外籍租客，近月四出尋找「筍盤」有意在港置業，剛取得香港身分證即拍板入市。而上述單位成交價暫為今年該屋苑同類單位新低價。

美聯高級分區營業經理李錦榮表示，是次成交為東堤灣畔1座中低層F室，實用面積803平方呎，屬三房兩廳間隔。原業主為一名外籍人士，因打算回國定居，一個月前以920萬元放盤，及後減價40萬至880萬元，即獲買家洽購。

↓↓東堤灣畔成交單位直撃↓↓

外籍客還價30萬 取身分證即入市

經睇樓後，該買家大膽還價30萬元， 單位終以850萬元沽出，成交呎價約10,585元。 代理透露，新買家為一名外籍租客，近日有留意到股市波動及銀行加息，樓市淡靜，故兩個月前已出動睇樓，特意尋找「筍盤」，取得身分證後即入市。

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為919萬元，而恒生網上估價則為906萬元，即上述最新成交價較較估價低6%至7%。

據悉，原業主於2011年3月以500萬元買入單位，持貨約十一年，是次轉手帳面獲利350萬元，單位期內升值七成。李錦榮補充，上述成交為屋苑10月份首宗成交，亦暫為今年造價最平的三房單位。