新地PARK YOHO Bologna樓書曝光　最細257呎起　明開放示範單位

新地（0016）旗下元朗錦田北PARK YOHO項目第3期PARK YOHO Bologna 今日（12日）公布樓書，合共提供164伙。新地代理總經理陳漢麟表示，將按原定計劃於下周開價，首張價單盡量涵蓋多種戶型，很大機會包含複式單位。發展商又擬於明日（13日）開放四個現樓示範單位供傳媒優先參觀。

PARK YOHO Bologna第1B期合共提供164伙，分第8A及8B兩翼，屬七期項目當中伙數最少、密度最低。全盤單位的實用面積由257至1,155平方呎，包括連平台花園及連天台特色戶。據樓書資料，單以標準樓層計，8A及8B兩翼每層分別提供6伙，各設兩部升降機，標準單位面積由270至674平方呎，包括開放式、一房、兩房及三房戶型。

全盤面積最細及最大的單位，均為特色戶，最細為第8A座第1樓D室，屬開放式間隔，實用面積257平方呎，連102平方呎平台。至於全盤面積最大第8A及8B座頂層17樓A室，屬四房間隔，梗廚設計，實用面積約1,155平方呎，各連51平方呎平台及1,067平方呎天台。

值得留意，發展商首次推出一房複式連套房，以及兩房複式連套房戶型，實用面積約由433平方呎至627平方呎，分布於8A座、8B座的1樓至17樓F室。客飯廳位處下層，睡房則位處上層，內置樓梯連接兩層。

周四向傳媒開放4個現樓示範單位

新地代理總經理陳漢麟表示，將按原定計劃於下周開價，首張價單盡量涵蓋多種戶型，很大機會包含複式單位。至於明日（13日）開放的四個示範單位則涵蓋三種戶型，包括一房、兩房以及三房，其中一個為連裝修，其餘三個屬標準交樓標準單位，第3期亦會提供33個車位。

整個峻巒發展項目PARK YOHO，涉及31座住宅大廈，共提供逾3,000伙。