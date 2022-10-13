PARK YOHO Bologna三房示範單位　採簡約輕奢風｜直撃

新地（0016）元朗錦田北PARK YOHO Bologna，今日開放4伙現樓示範單位予傳媒參觀，其中包括1伙為連裝修傢俱示範單位，其餘3伙為交樓標準示範單位。

連裝修現樓示範單位為8B座6樓C室，單位以優雅奢華為設計主題，可望元朗市及漁塘景。單位實用面積609平方呎，屬三房間隔，大門位置設有入牆式儲物櫃，開放式廚房設於大門位置，可放置一張4人飯桌，客飯廳外接露台。浴室有窗，屬「明廁」，並設有浴缸。

房間方面屬眼鏡房設計，兩間客房可望同一景觀。主人房並設轉角玻璃窗，除了可望客房景外，亦可望另一景觀。值得留意的是，其中一間客房裝修成書房。至於，客飯廳則以球型吊燈及畫作為點綴。

此外，發展商同時開放8B座12樓C室，實用面積同為609平方呎，同屬三房設計。

↓PARK YOHO Bologna 8B座6樓C室示範單位↓

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其餘兩伙無改動現樓示範單位，為8B座12樓B室，實用面積499平方呎，兩房間隔。甫進大門玄關位，旁邊為開放式廚房，客飯廳外接露台。浴室有窗，屬「明廁」，及設有浴缸。

最後一伙無改動的現樓示範單位，為8B座12樓E室，可望元朗市及漁塘景。實用面積389平方呎，屬一房連儲物室房間隔。儲物室對正大門，旁邊為廚房開放式，客飯廳外接露台。浴室屬套廁，設於房間內，並設有窗，屬「明廁」。

↓PARK YOHO Bologna 8B座12樓C室示範單位↓