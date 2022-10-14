畢架山緹外首錄成交　四房分層大宅近2.41億沽　呎價5.5萬

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅項目「緹外」今日（14日）以招標形式沽出1座5樓B室，該分層戶實用面積4,374平方呎，屬四房間隔，成交價為2.4057億元，呎價55,000元，屬項目首宗成交，其成交日期為2023年6月30日。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，是次沽出的單位為四房四套房加雙工人房間隔，單位面積寬敞，擁逾10 米的寬闊橫廳，配合3.5米樓層高度 。客廳設全落地觀景窗設計，連接特大露台。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗。（資料圖片）

採提早佔用優惠 期內租金可獲回贈

據成交紀錄冊顯示，買家採用提早佔用優惠，並已向發展商支付不少於樓價的20%，並須每月向賣方支付租金及租用期內該物業之管理費、差餉、地租、定期 檢查及保養及其他開支。另外，又列明如果買家未有違反租約的任何條款，按正式合約條款完成交易，以及付清樓價餘額，買家所付的租金將全數以現金回贈形式回贈，並用以支付物業的部份樓價餘額。

買家購車位、履行買賣條款 再獲1000萬回贈

值得留意的是，如買家購入項目車位，並在各方面履行和遵守物業正式買賣合約的條款，將會獲得由發展商所支付的1,000萬元現金回贈，可用作抵銷部份買方依正式合約應支付之樓價餘額。

提供64伙 涉3座院墅及61伙分層大宅

據樓書顯示， 緹外提供64伙，包括3座院墅及5座共61伙的分層大宅。當中，分層大宅單位實用面積介乎3,466至8,583平方呎，間隔同樣為四房四套至五房五套，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。