樓市轉勢　上半財年辣招稅收入僅約30億　按季勁跌54%

新一份《施政報告》即將於今日公布，政商界人士均呼籲政府重新審視實施已久的樓市辣招。參考稅務局資料，本財年上半年（4月至9月）涉三大辣招稅的成交共錄1,505宗，涉及稅款約30.27億元，兩數字較去年同期分別下跌46.5%及54.1%。

稅務局資料顯示，本財年上半年三大辣招稅個案共涉及1,505宗，較去年同期的2,812宗，按年減少1,307宗，減幅高達46.5%；同期三大辣招稅收入總額約30.3億元，較去年同期的約66.147億元，按年回落54.1%，即少收近36億元。

涉BSD成交僅249宗 按年跌五成

細分各類辣招稅，反映公司客及境外買家入市的買家印花稅（BSD），本財年上半年宗數跌幅最勁，期內僅錄249宗，涉及稅項金額7.089億元，較去年同期減少49.8%及47.2%。

其次為反映投資者入市的15%住宅新從價印花稅（DSD & AVD），本財年上半年錄得1,141宗，按年減少46.2%，涉及稅項金額約22.317億元，較去年同期的約51.526億元減少56.7%。

至於反映短炒的額外印花稅（SSD），本財年上半年錄115宗、涉及稅收8,740萬元，分別較去年同期下挫41.6%及13.1%，為三項辣招稅之中，跌幅最少的類別。