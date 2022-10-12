仲量聯行：樓市或重演1999年漫長跌市周期　籲政府撤辣

行政長官李家超將於下周三（19日）公布上任後首份《施政報告》，市場促請政府檢討樓市「辣招」之聲不絕。仲量聯行香港主席曾煥平今日（12日）表示，過去九個月，本港每月平均住宅交投量已跌至二十年來的新低，中小型住宅樓價年初迄今累跌逾7%，顯示香港樓市漫長的升勢已告逆轉。他預期，樓價跌勢將持續，借高按揭承數的買家將面對變負資產的風險，建議政府考慮撤走冷卻樓市的措施。



首三季住宅交投量跌至二十年新低

今年首九個月，本港平均每月僅4,100宗住宅交投，較2013年政府推出雙倍印花稅後、平均每月僅4,200宗成交的低位更少。仲量聯行的中小型住宅樓價指數顯示，樓價於同期已下跌逾 7%，預期全年將跌10%。豪宅市場方面，今年首九個月平均每季僅錄得500宗 2,000萬元以上的豪宅成交，較去年平均每季的1,100宗減少 55%，也較過去五年平均每季的成交宗數少約 40%。

曾煥平指，明年起樓市或將重演1999年至 2003年的漫長下行周期。

仲量聯行香港主席曾煥平指，樓市剛踏入跌市，未來逆市料將持續。儘管樓價不會斷崖式下滑，但在加息、全球及區域經濟疲弱及地緣政治局勢等多項因素影響下，不排除將重演 1999年至 2003年的漫長下行周期（樓價於1999年至2003年期間每年下跌10%，累積跌幅高達45.5%），預期2023年樓價會重演此跌勢。

曾煥平：樓價跌勢加劇 或影響賣地收入

曾煥平認為，政府應考慮撤回買家印花稅（BSD），避免發展商因息口上升及要繳付買家印花稅而放慢舊樓重建步伐；額外印花稅則需要調整，買家出售獲利才需要繳交，避免蝕讓賣樓的業主蒙受雙重損失。此外，如樓價跌勢加劇，不排除發展商投地將更保守，屆時亦賣地收入將受影響。

據稅務局資料顯示，今年第二季買家印花稅收入僅達4.1億元，為2014 年開徵此稅項以來最低的季度收 入。雙倍印花稅則跌至13.3億元，為2022年第一季新低後的第二低位。印花稅收入低，反映投資者及業主的置業意欲低迷。

仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝（左）、仲量聯行香港主席曾煥平（右）

黃志輝：若樓價跌超過10% 或令負資產個案颷升

仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝表示，在逆周期措施下，樓市已失去按市況變化而快速調整的能力，導致樓市交投於近年一直於低位徘徊。樓價已累積下跌近 10%，近年以九 成按揭購買新盤單位的買家將首當其衝，承受最大風險。

他又表示，樓價持續下跌將令這批買家需要負擔更多首期以獲得按揭貸款，其他已獲得按揭貸款的買家在面對要承擔特別印花稅下，將難以透過出售單位減少損失。若樓價再跌穿 10%，有機會令負資產個案將會颷升。

據金管局數字顯示，現時負資產個案仍屬低位，但黃志輝認為局面可急速變化，正如 2016 年負資產個案便於六個月內由0宗急升至1,432 宗。黃志輝認為，經濟前景未明，樓價將繼續處於下行周期，政府應考慮撤回懲罰性印花稅，畢竟負資產個案回升最終將打擊整體經濟。