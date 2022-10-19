施政報告｜居屋王發展商其士國際　支持重啟及改良私人參建居屋

特首李家超今（19日）發表其上任以來首份《施政報告》，當中提及推出全新「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，包括下財政年度推出三幅土地供發展商投標，以及鼓勵發展商改劃私人土地發展，前者料提供最多4,000伙。

早年興建多個私人參建居屋、如「居屋王」旺角富榮花園等屋苑的其士國際（0025），其主席兼董事總經理兼執行董事郭海生回覆《香港01》表示，支持政府重啟私人參建居屋，又指對項目感興趣。

早年私人參建居屋質素參差 需進一步改良

郭海生指，私人參建居屋對於增加房屋供應方面絕對有效、有幫助，認為能夠有效運用私人發展商的力量加快供應，可達到提速、提效的成效。不過他亦指，早年推出的私人參建居屋，其質素可能較為參差不齊，極其量只可稱「合格」，故建議未來可進一步改良私人參建居屋，提供更全面的設施，如街市、舖位、教育機構等。

旺角富榮花園最早破千萬成居屋王

問及未來私人參建居屋是否需要恒常化，郭海生則表示，要進一步了解計劃內容，但作為本港興建最多私人參建居屋的發展商，非常樂意與政府當局交流，希望幫到市民上車。

事實上，其士國際為興建最多私人參建居屋項目的發展商，不少市區屋苑更隨樓市攀升成為「貴價居屋」，如有「居屋王」之稱的旺角富榮花園，於2018年錄得全港首間千萬居屋的二手成交，當時屋苑一伙實用面積592平方呎的三房戶，以自由市場（已補地價）1,065萬元沽出。