恒地ONE INNOVALE 3期突上樓書　最細158呎連花園　料細絕同區

特首李家超今（19日）發表其任內首份《施政報告》後，恒地（0012）隨即有新動作，旗下粉嶺北馬適路項目ONE INNOVALE第三期，突上載樓書，提供565伙，實用面積最細由158平方呎起，料細絕同區，預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約八個月。

項目涉及兩幢住宅大廈，分別為D及E座，各樓高15層。 當中，標準樓層每層約17至21伙，各有三部升降機。全盤單位實用面積由158至1054平方呎，包括開放式至四房間隔。

恒地代理營業（一）部總經理林達民表示，第三期項目間隔多元化， 主打以一房連衣帽間單位為主，佔超過五成，並設特色單位，包括花園特色戶及頂層特色戶。 至於， ONE INNOVALE系列兩期項目累沽892伙，套現約43.9億。

據樓書所見，全盤面積最細單位為D座地下5室，屬開放式間隔，實用面積158平方呎，連55平方呎花園。至於全盤面積最大E座17樓1室，屬四房套房間隔，實用面積1054平方呎，連53平方呎平台及961平方呎天台。

若單計標準戶，實用面積最細則由186平方呎起，位於E座5室，屬開放式間隔。標準樓層戶戶設有露台。據了解，發展商將於明日為項目命名，或有機會下周開價。

圖中紫色位置，為即將推出的ONE INNOVALE第三期，中間綠色為二期。（棲書圖片）