ONE INNOVALE-Archway公布樓書　兩座603伙　最細205呎連花園

由恒地（0012）發展的粉嶺北馬適路項目第一期ONE INNOVALE - Archway今日（28日）公布樓書，項目提供603伙，面積最細由205平方呎起，樓花期約八個月。發展商恒地今日預告，最快明日開價，或下周開售。

標準樓層每層約15至19伙

項目由兩座樓高20層的住宅大廈組成，標準樓層每層約15至19伙，共享三部升降機。全盤單位實用面積由205至898平方呎，包括開放式至三房戶型。當中，一房戶佔409伙或68%、兩房有100伙，佔全盤約17%。

最細開放式戶205呎連花園

全盤面積最細單位為B座地下7室，屬開放式間隔，實用面積205平方呎，連131平方呎花園。至於，全盤面積最大A座22樓1室，屬頂層，屬三房套房連儲物室間隔，實用面積約898平方呎，連173平方呎平台及869平方呎天台，主人套房外接單位其中一個平台。

若單計標準戶，實用面積最細由208平方呎起，位於A座18室，開放式間隔。

ONE INNOVALE位於粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，提供603伙。並提供123個私家車位及119個電單車位。預計關鍵日期2023年3月31日。