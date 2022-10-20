ONE INNOVALE第三期命名Cabanna　首批120伙最快明開價

《施政報告》昨日公布後， 恒地（0012）隨即上載粉嶺北馬適路項目ONE INNOVALE第三期樓書，今日（20日）正式為第三期命名為「ONE INNOVALE - Cabanna」。 恒基物業營業（一）部總經理林達民指，項目大機會明日公布首張價單，涉及120伙，涵蓋開放式至三房，主打一房單位，形容首張價單定價為「相當忍讓價」。



他認為，特區政府將重點發展北部都會區，並計劃把部分政府總部辦公室遷往該區，預料ONE INNOVALE-Cabanna將會受惠。

籲容許海外專才分階段支付30%印花稅

被問及政府寬免合資格人才在居港七年後，可獲退已繳付的「辣招稅」。林達民表示，上述政策有助挽留人才及資金，對於現時發展較慢的樓市實屬好事。不過，他又認為，該類買家需要先付三成置業印花稅及首期，手頭上未必有足夠現金，故認為若可分階段支付三成置業印花稅會較實際。

對政府公布降低強拍門檻，林達民認為可鼓勵收購舊樓，為市場提供更多住宅，對社會有好處。

恒基物業營業（一）部總經理林達民。

明日公布首張價單

就ONE INNOVALE-Cabanna，林達民指，第三期項目戶型多元化，開放式戶佔11.5% 、一房佔56.5% 、兩房佔16.5%、三房佔6.9%，另設花園及頂層特色戶各佔5.8%及2.8%。

ONE INNOVALE第三期Cabanna的樓書昨日已率先上載，涉及兩幢住宅大廈，分別為D及E座。 當中，標準樓層每層約17至21伙，各有三部升降機。全盤單位實用面積由158至1,054平方呎，包括開放式至四房間隔。項目預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約八個月。

至於名字「Cabanna」是源自拉丁文，其意思為海邊的小屋，這簡短的英文單詞包含著舒適、溫暖、寧靜的感覺，與項目第三期的環境相配。

圖中紫色位置，為即將推出的ONE INNOVALE第三期，中間綠色為二期。（棲書圖片）