會德豐KOKO HILLS下周一賣87伙　折實售1029萬起　另招標8伙

會德豐旗下茶果嶺住宅項目KOKO HILLS已屆現樓，集團今日（20日）推出第12號銷售安排，落實於下周一（24日）公開發售87伙，折實平均呎價22,095元，入場單位折實售1028.9萬元起。同日另招標8伙。

最平一伙折實售逾千萬

以價單銷售的87伙，實用面積由459至899平方呎，單位售價由1,278.1萬至2,660.1萬元，價單呎價由24,748元至36,640元，平均呎價為27,446元。扣除最高折扣優惠後，折實售價由1,028.9萬至2,141.4萬元，折實呎價由19,923元至29,496元，折實平均呎價為22,095元。以售價計，整批單位預計可套現約14.8億元，折實計則約11.9億元。

連同招標的8伙、即合共95伙計，則包括11伙兩房連開放式廚房 、28伙兩房、4伙三房、18伙三房套房、15伙三房套單位連儲物室、13伙三房套連工作間及洗手間、5個四房兩套加工作間連洗手間，以及一伙四房兩套加工作間連洗手間複式戶。

發展商指，是次首度推出位於第2座D單位的全新三房連套房戶型。