9月全港商舖註冊錄80宗　按月跌10%　總額不足10億

舖市表現持續疲弱，據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，9月份商舖註冊宗數錄80宗、數字主要反映8月份市況，按月下跌約10.1%；註冊金額約9.77億元，按月下跌約38.7%。該行預期，短期舖市前景仍受通關安排和本地防疫措施影響。

註冊金額不足10億 按月跌近39%

9月份商舖註冊宗數錄80宗，按月下跌約10.1%，連跌三個月；註冊金額約9.77億元，按月下跌約38.7%。若按銀碼劃分，500萬元或以下及2,000萬以上至5,000萬元的商舖註冊成交於9月分別錄43宗及14宗，較8月分別上升22.9%及16.7%。

9月份價值逾億元的商舖註冊只有一宗，為銅鑼灣英皇鐘錶珠寶中心26樓全層，作價1.3億元。

至於價值介乎500萬至1,000萬元及1,000萬至2,000萬元的商舖註冊登記，分別錄9宗及12宗，按月分別減少50%及40%。價值逾億元的商舖註冊成交只錄得一宗，為銅鑼灣英皇鐘錶珠寶中心26樓全層，作價1.3億元。

若按地區劃分，9月新界區的註冊成交宗數維持平穩，9月錄得25宗註冊，按月升約19.0%，但港島區及九龍區則分別錄得14宗及41宗註冊，按月分別減少約17.6%及19.6%。至於四核心區、即中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀，9月錄得18宗登記，按月減少3宗。

美聯旺舖董事梁國文表示，最新公布的《施政報告》建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年以上至70年以下的私人樓宇門檻將由八成業權降至七成，樓齡70年或以上的私人樓宇則由七成下降至六成，以加快重建。據該行統計，今年以來，全港共錄得約27宗強拍申請或獲批個案，一旦相關法案獲得通過，強拍活動將會轉趨活躍，而舊區街舖的價值有望提升，市面上「搏收購」的舖位成交個案將會增加。

美聯預期，待強拍門檻正式放寬，市面上「搏收購」的舖位成交將會增加。（盧翊銘攝）

梁國文續指，《施政報告》亦提及將在全港興建三條主要幹道和三條主要鐵路，興建基建設施有望釋放沿線舖位物業的價值，投資者需要留意相關地區的發展潛力。不過，梁國文補充，上述計劃屬中長期的措施，實現相關政策需時。短期內，舖市前景受到通關安排和本地防疫措施的影響。

就有報導指，內地政府正考慮放寬對入境旅客隔離限制，由原先「7+3」改為「2+5」，即2日酒店檢疫，之後5天在家監察，一旦落實，市場將憧憬內地政府或會部署更大規模的通關，縮短隔離期可為來往中港工作、投資和旅遊的人士提供更多便利，料為舖市帶來利好的作用。