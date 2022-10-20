峰迴路轉｜羅素街樓上舖交易上月告吹　麥浚龍父原價1.1億再沽

核心區逾億元大額物業買賣告吹後不足一個月，再次重新沽出。原由中建富通（0138）主席、麥浚龍父親麥紹棠持有的銅鑼灣羅素街8號中層全層，今年6月以蝕讓價1.1億元沽予港鐵前主席馬時亨長女劉馬露明。不過該宗交易已在9月底終止。最新資料顯示，該全層樓上舖最新再以原價1.1億元重新沽出，較2014年買入價1.49億元，帳面貶值26%。

據最新資料，上述羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心19層全層樓上舖，在10月14日重新以1.1億元沽出，新買家為元帥有限公司（GRAND MARSHAL LIMITED），惟未知新買家背景。

銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心，樓上物業近年不時出現蝕讓。（蔡偉南攝）

馬時亨長女一度接貨 上月取消交易

事實上，上述全層樓上舖的交易過程，在過去數個月峰迴路轉。物業由中建富通（0138）主席、麥浚龍父親麥紹棠持有，於今年6月份以1.1億元賣出予港鐵前主席馬時亨長女劉馬露明，較2014年3月買入價以1.49億元買入，帳面需蝕3,900萬元。

當時買入物業後，劉馬露明及其丈夫劉仲恒回覆《香港01》表示，買入物業作自用，預計由旗下售賣健康產品的公司使用，又指以中長線用家角度入市，並非短線炒賣，認為物業對業務有幫助。

9月底重新放售 叫價維持1.1億

不過最終該宗成交最終在9月26日已經終止註冊。當時有代理估計，當中或涉及原業主麥紹棠把物業抵押予銀行承做三按有關。資料顯示，該物業在2014年至2022年期間三度向同一家大型銀行抵押貸款，最近一次為4月份承做三按，惟貸款金額不詳。

及後市場有消息指出，該全層樓上舖重返麥浚龍父親麥紹棠手中，並重新推出市場放售，叫價維持早前成交價1.1億元。