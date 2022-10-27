萬科長沙灣連方 l 上載樓書　涉158伙最細232呎　最快下月推售

萬科香港旗下長沙灣全新住宅項目連方（BONDLANE），第一個項目連方 l 今日（27日） 上載樓書，涉及158伙，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積232至547平方呎。預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期約一年半。



據樓書資料，連方 l 位於醫局街233號，涉及一幢住宅大廈，標準樓層每層約8伙，設兩部升降機。全盤單位的實用面積由232至547平方呎，包括開放式至兩房間隔。

戶型分布上，項目主打開放式單位，佔76伙，面積為232及266平方呎；另一房有57伙，面積分別290至293 平方呎；另有19伙兩房單位，面積401平方呎；特色單位有6伙，面積由411至547平方呎。

據樓書所見，全盤面積最細單位為A及H室，屬開放式間隔，實用面積232平方呎，廚房靠近露台位置。

至於全盤面積最大27樓A室，屬連平台特色戶，實用面積547平方呎，內置樓梯通往494平方呎的平台，屬三房間隔，惟其中一間房間面積比較細，估計只可作工人房或儲物室。

項目6伙特色戶之中，包括兩伙連平台單位，及4伙複式單位，複式單位分布在27樓至28樓，實用面積分別為411及525平方呎，各連167及243平方呎平台。

標準樓層平面圖。（樓書資料）

設三合一露台 面積逾45呎

值得留意，項目的開放式單位亦有細分兩類，包括38伙面積較大的開放式（Studio Plus）單位，約有266平方呎，分布在D及E單位，廳區呈「L型」，但沒有作間隔，估計是讓戶主有更大空間作靈活安排。

此外，每個單位均連有「三合一露台」設計，實用面積約45至46平方呎，屬近期新盤中偏大。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧先生表示，現時銷售準備工作已接近尾聲，預計項目最快下月可推出市場。