新盤現樓貨尾1.5萬個　創逾15年新高　中原：觸及危險線

房屋局今日（28日）公布最新數字，截至今年第三季，已落成但仍未售出的新樓單位錄1.5萬個。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，現樓貨尾1.5萬個，創61個季度、即逾十五年的新高，反映疫情及持續加息打擊新盤銷情，新盤銷售量偏低，推高待售單位首向上、且觸及1.5萬個危機水平。

黃良昇指，疫情及持續加息拖累新盤銷售，存貨累積繼續高企。未來三至四年，新樓供應雖由9.8萬至9.9萬個歷史高位輕微回落，但仍高企於9.5萬個水平。同時，已批地未動工的新樓卻保持穩定在1.5萬至1.7萬個，數字屬31個季度低位，換言之，累積供應新高，而批地建屋量正在下降，適度調節未來新樓的供求平衡。

今年第三季，建築中的新樓降至7.3萬個，較第二季的7.7萬個減少4,000個，數字持續下跌。再早兩季有8.3萬及8.1萬個，數字近三年的按季高水平。近三季已批地未動工的新樓分別累計1.5萬及1.7萬個，數字近三年的按季低水平，反映疫情及持續加息下新盤銷售受阻，已動工新盤見頂回落，增購土地建屋將會放緩。

今年首三季，落成私人住宅1.66萬個，預計全年有2.3萬個；施工量5,600個，估計全年約有1.1萬個；新盤銷售8,967宗，估計全年1.1萬宗。