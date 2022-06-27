梁志堅：未來20年毋須擔心土地供應　劏房問題為新政府最大任務

政府新班子即將上任，當中不少現任處理房屋供應、土地政策的官員亦會留任及晉升。地產建設商會執委會主席梁志堅接受本地傳媒訪問表示，舊人對政策事務較為熟悉，過渡至下屆政府較好，又相信拆細房屋局效率更佳。他表示，政府落實推出北部都會區及明日大嶼兩大發展方向，相信未來20年也不需要擔心土地供應問題。

梁志堅指，國務院港澳辦主任夏寶龍早前要求香港解決劏房、籠屋問題，相信會成為李家超政府最大任務，建議針對農地轉換程序，大刀闊斧、拆牆鬆綁。他續指，自己任職新世界發展管理層時經手買入的農地，20年間只有「一幅半幅」轉為住宅地，認為程序過於官僚。

建議農地轉換程序拆牆鬆綁

對於本港房屋問題難以解決，梁志堅認為主因是政府手上缺乏足夠土地，不像新加坡政府掌握大量熟地。隨着北部都會區及明日大嶼推出，中長期房屋供應已有明確清晰的方向，他形容若果順利推展，「未來20多年都毋須擔心土地供應問題」。

香港作為國際性城市，梁志堅認為，未來在金融及出口上仍然有優勢，在大灣區發展上可以充當與國際接軌的「南大門」。此外，為加快香港舊區重建，梁志堅認為單靠市建局並不足夠，建議可降低強拍門檻至七成。