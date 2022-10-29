麗港城兩房驚現432萬超低價成交　買家與8年前業主是同一人？

本港樓價跌跌不休，劈價、蝕讓不斷，有代理更揚言若樓價再跌，分分鐘去年以九成按揭入市的業主會即時跌入負資產行列。

不過有人減價賣樓，即市場上有「平貨執」。最近藍籌屋苑藍田麗港城出現一宗二手成交，兩房單位竟只售432萬元，即回到八年前水平。最令人感到驚奇是新買家與當年沽出該單位的業主，疑似是同一個人。

↓↓麗港城成交單位相片↓↓

藍田麗港城兩房現「超低價」成交

市場人士指，麗港城4座低層F室，實用面積517平方呎，兩房間隔，屬「無契」樓兼遺產物業，新近以432萬元易手，成交呎價僅8,356元。

參考8月份同類型的正常兩房戶，成交價仍介乎610萬至620萬元，不過9月份個別成交價已急挫至580萬至590萬元。以此推算，上述成交價較同類型正常單位低約25%至27%。而銀行就上址的估價亦超過600萬元。

據資料，上址原業主於2014年以432萬元購入單位，去世後單位變成遺產貨，而單位繼承人未能尋回樓契，故近日以低市價出售物業。

然而，據了解，原來是次新買家是單位的再上一手業主、即他在2014年以432萬元沽出此單位後，事隔八年再買回自己的舊居，造價與當年賣出價一樣。不過，由於單位已無樓契樓，新買家料需要「Full pay」入市。

如此離奇成交，會否只是涉及新買家與過往的業主巧合地同名同姓？或是另有原因？則仍有待求証。