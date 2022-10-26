藍籌蝕讓停不了　康怡花園3房慘輸228萬　沙田第一城樓價蒸發14%

藍籌屋苑蝕讓停不了！鰂魚涌康怡花園錄大手蝕讓成交，市場消息指，康怡花園N座低層5室，實用面積616平方呎，三房間隔，原以「蝕讓價」1,138萬元放盤，新近以930萬元沽出，累減208萬元或18%，成交呎價15,097元。

據知，上址業主已經移民海外，是次授權親友負責物業交易。單位於2019年以1,158萬元購入，持貨約三年多，帳面需蝕約228萬元，期內貶值約兩成。康怡花園10月至今暫錄6宗成交。

沙田第一城兩房貶值14%

至於沙田第一城10月份連錄多宗蝕讓，新近再添一宗。中原地產分行區域營業董事黎宗文表示，新近一宗為48座中層F室，實用面積284平方呎，兩房間隔，6月放盤時叫價約569萬元，今年8月減至515萬元，9月再減至490萬元，日前議價後終以442萬元易手，呎價15,563元，累減127萬元或22%。

據了解，新買家為上車客，已睇樓一段時間，《施政報告》公布後決定結束觀望，見業主提供合理議價空間，遂買入單位自住。原業主則於2019年以508萬元購入單位，持貨三年多，是次沽貨帳面蝕讓約66萬元離場，單位貶值14%。

沙田第一城10月暫錄約30宗成交，其中8宗於《施政報告》公布後錄得。而屋苑至今已錄至少3宗損手個案。