為子女報讀傳統名校　廿四孝父母擲逾900萬購九龍塘三房

二手市場疲弱，但仍有家長為讓子女報讀傳統名校，不惜擲逾「九球」進駐九龍塘區，購入金翠苑一伙三房單位，成交呎價僅約1.24萬元，屬屋苑近期新低。

利嘉閣地產分行聯席董事楊家寶表示，上述成交為金翠苑低層B1室，實用面積約739平方呎，屬三房套連工人房間隔，外望九龍市景。業主早前叫價約970萬元，即獲買家洽購，雙方議價後累減約53.2萬至以916.8萬元沽出，呎價約12,406元。

呎價僅1.24萬 較鄰區居屋平

楊家寶表示，新買家屬家庭換樓客，打算為子女報讀41傳統名校網， 故積極尋找九龍宅物業，見上址開則方正、價錢相宜，議價後即拍板入市。

據悉，原業主於2007年以約386萬元購入，持貨十五年，是次轉手帳面獲利約530.8萬元。楊家寶補充，金翠苑現有3個二手放盤，入場費730萬元起。

參考各銀行的網上估價，就上述單位的估價約923萬至1,059萬元。楊家寶又指，上述成交呎價屬於屋苑近期新低，甚至較鄰區的何文田居屋更便宜。如何文田居屋冠熹苑，今年3月份錄得一個實用面積421平方呎的單位，以未補地價560萬元沽出，成交呎價約13,302元。