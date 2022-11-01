紅磡必嘉坊．迎匯上載樓書　最細192呎起　最快周內開價

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第二期必嘉坊．迎匯今日（1日）上載樓書。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，迎匯提供280伙，實用面積由192至514平方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設天台或平台特色單位。當中，特色單位實用面積則由192至433平方呎。

戶型分布方面，開放式佔60伙、一房佔173伙、兩房佔20伙、三房佔4伙，以及另設23伙特色戶。林達民指，項目最快周內開價及後開放示範單位，預料本周六接受公眾認購登記，最快下周開售，並以市價開盤。

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最密一層13伙 每層設3部升降機

據樓書資料，該盤只設一座分層大樓，每層提供11至13伙，每層樓設有3部升降機。該盤面積最細為5樓L室，實用面積192平方呎，設有平台21平方呎；至於面積最大為27樓及28樓C室，實用面積514平方呎。

至於標準分層單位實用面積則由214平方呎起，同屬開放式。

此外，部分位於5樓的連平台特色單位，其平台面積較室內實用面積更大，如5樓C室實用面積240平方呎，設有平台327平方呎；同層B室實用面積340平方呎，其平台面積則達392平方呎。

部分位於5樓的連平台特色單位，其平台面積較室內實用面積更大。（樓書資料）

必嘉坊．曦匯累沽140伙 套現9.7億

另外，林達民又表示，必嘉坊．曦匯開售至今累沽140伙，套現9.7億元，平均售價695.6萬元，平均成交呎價為24,703元。

其他項目方面，整個粉嶺北馬適路項目ONE INNOVALE累沽968伙，套現約48億元，平均售價467萬元，平均呎價約14,866元。至於ONE INNOVALE三期開售至今沽出77伙，套現3.59億元，平均售價467萬元，平均呎價約14,448元。項目第三期新一輪銷售有機會於本月推售。

而啟德沐泰街8號項目料最快年內推出，涉逾700伙，共兩座大廈，實用面積約300至1,000平方呎不等。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊．迎匯提供280伙。（黃祐樺攝）