PARK YOHO Bologna明賣42伙　一房複式示範單位曝光｜多相

新地（0016）元朗錦田北PARK YOHO Bologna 將於明日 （11月1日）下午6時正進行次輪推售，以價單形式賣42個單位。項目今晚7時截收購樓意向登記。截至昨晚，項目累收逾1,000票，超額認購逾22倍。

新地代理總經理陳漢麟表示，次輪推售亦包括4伙一房複式連套房單位，預計此類戶型可全數沽清。 至於尚未推出的兩伙兩房複式連套房，屬標準分層單位，稍後將以價單形式推售。另外，PARK YOHO Bologna再招標售出一伙特色單位，為第8B座1樓D單位，實用面積257平方呎，連102平方呎平台，成交金額449.8萬元，成交呎價17,500元。

↓PARK YOHO Bologna一房複式示範單位↓

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發展商今日開放一伙連傢具的現樓示範單位予傳媒參觀，為第8B座6樓及7樓F室，屬一房複式連套房，實用面積433平方呎。

單位以「悠閒麗雅」為主題，牆身以淡彩荷色為主調，配以灰色及淺木色傢具。下層為客飯廳及開放式廚房，客廳外連露台。從大門玄關旁的長樓梯可直達上層，上層全層為主人房連浴室，外望開揚景觀。