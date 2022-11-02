PARK YOHO Bologna加推20伙　開放式入場399.9萬起　周日賣12伙

新地（0016）元朗錦田北PARK YOHO Bologna昨日次輪銷售42伙，即晚沽出41伙。發展商今日（2日）隨即加推全新一張4號價單，提供20伙，開放式戶折實入場費約399.85萬元起。同時，安排本周日（6日）早上進行第三輪銷售，涉12伙。

據4號價單資料，新加推的20伙，實用面積279至674平方呎，包括9伙開放式戶，以及11伙三房戶。價單售價由473.2萬至1,106萬元，價單呎價15,654至17,932元，扣除最高優惠折扣15.5%後，折實售價399.85萬至934.57萬元，折實呎價13,227元至15,152元。

而整批單位折實平均呎價為13,910元，提價約1%。當中，入場單位為第8B座2樓D單位，實用面積為279平方呎，屬開放式間隔，以90日付款計劃計算，折實價為399.85萬元，呎價約14,332元。

PARK YOHO Bologna經兩輪銷售，累沽約102伙，佔全盤單位總數164伙的約60%。

周日現樓售樓處賣12伙 先到先得

發展商今午又公布新銷售安排，定於周日（6日）早上10時進行第三輪銷售，於現樓售樓處進行，發售12伙，包括4號價單售價最平的開放式戶第8B座2樓D室。據銷售安排資料，項目將以先到先得形式發售，不過若有兩組或以上的買家有意購入同一單位，發展商有權採用其他形式如抽籤，以分配單位。