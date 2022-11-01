PARK YOHO Bologna次輪開賣42伙　暫沽41伙　一房複式戶沽清

新地（0016）元朗錦田北PARK YOHO Bologna 於今日 （1日）傍晚6時進行次輪推售，以價單形式賣42個單位，入場單位折實售價394.86萬元。

【19:50】代理指41伙已獲買家認購

代理消息透露，截至晚上7時50分，PARK YOHO Bologna價單形式發售的42個單位，已有41個單位獲買家認購，僅尚餘一伙有待認購。

【18:00】4伙一房複式戶全數獲買家認購

據代理消息，約六時許，部分準買家及代理已經到場等待進行抽籤。另有代理消息指出，次輪銷售提供的4伙一房複式連套房單位，已迅速獲買家認購。而截至傍晚六時半，該盤暫沽6伙。

據該盤3號價單資料，該4伙一房複式戶包括第8A座6至7樓F室、第8B座6至7樓、12樓至15樓、15樓至16樓的F室，實用面積均為433平方呎，價單售價661.2萬至684.9萬元，呎價15,270至15,818元。扣除15.5%優惠後，該4伙一房複式戶折實售價約558.7萬至578.7萬元，折實呎價約12,903至13,366元。

PARK YOHO Bologna次輪銷售將會分為A組及B組兩個時段進行，其中A組提供13伙。該盤昨日晚上截票，最終接獲1,824票，較今晚價單發售的42伙，超額認購約42倍。

PARK YOHO Bologna 今日傍晚6時進行次輪推售，發售42伙價單單位。圖為A組買家報到時段。（代理相片）

發展商日前開放一伙連傢具的現樓示範單位予傳媒參觀，為第8B座6樓及7樓F室，屬一房複式連套房，實用面積433平方呎。

單位以「悠閒麗雅」為主題，牆身以淡彩荷色為主調，配以灰色及淺木色傢具。下層為客飯廳及開放式廚房，客廳外連露台。從大門玄關旁的長樓梯可直達上層，上層全層為主人房連浴室，外望開揚景觀。

↓PARK YOHO Bologna一房複式示範單位↓

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